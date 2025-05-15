Jordan Fleece
男子薄绒长裤
¥589¥69915% 折让
Jordan Fleece 男子薄绒长裤舒适升级，焕新演绎经典佳选单品。采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众褪色外观。
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： HV8951-370
Jordan Fleece
¥589¥69915% 折让
Jordan Fleece 男子薄绒长裤舒适升级，焕新演绎经典佳选单品。采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众褪色外观。
产品细节
- 裤管口和腰部采用弹性设计
- 侧边口袋和后身口袋
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： HV8951-370
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。