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      Jordan Flight

      双肩包

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      Jordan Flight 双肩包外观精巧，空间宽敞，设有拉链主袋，可收纳钱包、钥匙、手机、读物以及外出时需随身携带的其他物品。正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用；提手和可调节可拆卸式肩带，提供多元携背选择，打造多变造型。

      • 显示颜色： 大气浅粉
      • 款式： FD6768-610

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