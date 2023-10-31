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      Jordan Flight

      大童马甲

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      黑
      麻黄

      Jordan Flight 大童马甲采用轻盈设计，在凉爽秋日为核心部位带来舒适体验。梭织面料结合休闲剪裁，搭配全长拉链开襟设计，便于叠搭；多个口袋，可供安全存放现金、钥匙等小物件，助你轻松出行。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV3154-010

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