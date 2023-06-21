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      Jordan Flight

      女子全长拉链开襟加绒连帽衫

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      黑
      冰蓝

      Jordan Flight 女子全长拉链开襟加绒连帽衫采用超宽松版型结合出众外观，易于穿搭，是你心仪的百搭单品。拉链设计，方便在多风时拉上，天晴时拉开。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DV1394-010

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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