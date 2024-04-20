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      Jordan Flight

      女子冬季款加绒连帽衫

      ¥749

      调色黑
      帆白

      穿上 Jordan Flight 女子冬季款加绒连帽衫，彰显经典风范，畅享舒适感受。 厚实加绒面料，搭配超宽松版型，彰显非凡格调，轻松应对冷天。 风帽采用缎面里料，助你畅享舒适包覆效果。

      • 显示颜色： 调色黑
      • 款式： FD7238-010

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