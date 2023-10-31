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      Jordan Flight

      女子加绒上衣

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      星尘红
      黑
      Sky J 浅橄榄黄

      Jordan Flight 女子加绒上衣打造佳选单品。该套头上衣采用优质厚实加绒针织面料，搭配领口拉链开襟设计，温暖舒适。寒冷天气来袭，是时候多穿一件了。

      • 显示颜色： 星尘红
      • 款式： FD7222-618

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