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      Jordan Flight

      女子提花针织上衣

      ¥999

      冰蓝
      淡褐色

      它在元年款 AJ3 中惊艳亮相，在 JORDAN 品牌的一众作品中备受挚爱。 但你见过它织入上衣吗？ Jordan Flight 女子提花针织上衣采用提花针织工艺升级爆裂纹印花，赋予图案独特质感，塑就出众外观。 宽松版型设计，打造易于叠搭的舒适单品。 经典考究、独具匠心，轻松打动一众运动鞋迷，收获品味挑剔的新粉。

      • 显示颜色： 冰蓝
      • 款式： DX0449-411

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