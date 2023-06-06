跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Flight

      女子针织短裤

      ¥329
      ¥499
      34% 折让

      黑/黑/黑
      天体金/棉布白/沙漠黄

      Jordan Flight 女子针织短裤匠心演绎夏日人气单品。采用法式毛圈面料，搭配标准版型和稳固弹性腰部设计。左侧裤脚饰有小号 Jumpman Flight 贴片，彰显纯正迈克尔·乔丹风采。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： DZ3367-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。