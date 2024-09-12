Jordan Flight

女子针织长裤

¥559
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Jordan Flight 女子针织长裤从官方队服汲取灵感，采用宽松阔腿设计，伴你悠享周末时光。法式毛圈面料，柔软舒适；弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FZ6795-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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