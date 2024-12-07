Jordan Flight

挂绳

¥109
¥149
26% 折让

古棕色/黑/白色
黑/健身红/白色

无需来回翻包。 Jordan Flight 挂绳配有可拆卸钥匙扣，便于快速存取钥匙和其他小配件。

  • 显示颜色： 古棕色/黑/白色
  • 款式： HQ6908-212

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