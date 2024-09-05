Jordan Flight 斜挎包虽然外观精美小巧，但却非常实用。采用耐用 Cordura 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内设网眼口袋，营造井然有序的储物空间；空间宽敞，方便收纳钥匙、钱包或其他随身物品。斜挎包翻盖搭配磁扣设计，塑就利落外观；背面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调节肩带，缔造舒适携背体验。

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