Jordan Flight 新年蜕变系列大童针织图案圆领上衣采用柔软棉质法式毛圈面料，舒适非凡，伴你喜迎新年。落肩设计塑就轻松穿着感，休闲剪裁便于内搭背心或T恤，营造出色包覆效果。可搭配 Jordan Flight 新年蜕变系列针织图案长裤，打造协调的节日造型。

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