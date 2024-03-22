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      Jordan Flight 牛仔布托特包采用耐用棉质牛仔布，彰显经典格调。 拉链主袋空间宽敞，可在购物时携带，或是收纳日常所需物品。 内置口袋便于随时取用小物件，而无需在主袋中来回翻找；加长提手方便肩背。

      • 显示颜色： 牛仔蓝
      • 款式： HF7297-416

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