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      Jordan Flight

      男子上衣

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      白色/白色/黑

      Jordan Flight 男子上衣采用匠心打造，以时尚线条设计焕新演绎 AJ 5 热身运动套装。采用丝滑 no-fray 面料结合缎质和网眼拼接设计，升级演绎华丽外观。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： AO0415-010

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