穿上 Jordan Flight 男子短袖牛仔上衣，迎接明媚暖季！ 该短袖纽扣上衣采用挺括的棉质牛仔布，搭配整版文字图案，为造型注入经典 JORDAN 品牌风范。 与配套短裤搭配穿着，打造整套型潮行头。

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