Jordan Flight

男子仿羊羔绒夹克

¥759
¥999
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帆白/帆白
黑/黑
古棕色/黑

想要一款兼具温暖舒适与出众外观的单品？ Jordan Flight 男子仿羊羔绒夹克便是你的理想单品。 厚实仿羊羔绒面料，缔造舒适穿着体验。 双向拉链为这款宽松夹克增添休闲格调，塑就非凡质感，助你演绎出众造型。

  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： FV7449-133

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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