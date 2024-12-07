Jordan Flight

男子仿羊羔绒套头连帽衫

¥599
¥849
29% 折让

帆白
黑
古棕色

想要一款兼具舒适温暖与出众外观的单品？ Jordan Flight 男子仿羊羔绒套头连帽衫便是你的理想佳选。 仿羊羔绒面料呈现厚实柔软触感，缔造舒适穿着体验。 休闲剪裁结合领口拉链开襟设计，增添实用风格，塑就非凡质感，助你演绎出众造型。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FV7453-133

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。