 

Jordan Flight

男子平角内裤（3 条）

¥189¥32942% 折让
售罄：此配色当前无货

Jordan Flight 男子平角内裤（3 条）是运动穿搭的理想良伴，无论职场还是球场，皆能助你自如畅动。采用富有弹性的聚酯纤维和莫代尔等混纺针织面料，搭配弹性腰部，营造舒适贴合感受。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： HF1883-687

Jordan Flight

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Jordan Flight 男子平角内裤（3 条）是运动穿搭的理想良伴，无论职场还是球场，皆能助你自如畅动。采用富有弹性的聚酯纤维和莫代尔等混纺针织面料，搭配弹性腰部，营造舒适贴合感受。

产品细节

  • 包含 3 条平角内裤 (其中 687 配色包含黑色、红色和灰色各 1 条）
  • 57% 聚酯纤维/38% 莫代尔/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： HF1883-687

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