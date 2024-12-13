Jordan Flight

男子拒水羽绒外套

¥2,499

黑
中橄榄绿

不惧寒冷天气，尽显凌跃风范。Jordan Flight 男子拒水羽绒外套采用宽松版型，缔造温暖感受。拒水不易撕裂面料，经久耐穿；结合羽绒填充物和 Therma-FIT 技术，助你在潮湿天气中保持干爽舒适。充绒量：347 克（L码）

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7270-010

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