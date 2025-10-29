Jordan Flight
男子拒水羽绒外套
¥2,499
穿上这款 Jordan Flight 男子拒水羽绒外套，轻松应对寒冷天气。 搭载 Therma-FIT 保暖技术，结合轻盈羽绒填充物，缔造出众保暖效果。 加高领口结合可拆卸风帽，助你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 深绿/黑
- 款式： HV0539-316
温暖舒适
Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 采用羽绒填充物，增强保暖性并减轻滞重感，轻盈结构有效锁住热量。
干爽耐穿
梭织外层经久耐穿，结合拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽。 挡风片包覆拉链，帮助抵御不良天气因素。
其他细节
- 加高领口搭配可拆卸风帽，提升包覆效果
- 可调节袖口，助你打造理想贴合度
- 宽敞拉链口袋，安全储物的同时亦可温暖双手
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：450 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
