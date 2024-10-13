不惧寒冷天气，尽显凌跃风范。Jordan Flight 男子羽绒外套采用宽松版型，缔造温暖感受。不易撕裂的梭织面料，经久耐穿；结合羽绒填充物和 Therma-FIT 技术，助你畅享保暖舒适的穿着体验。充绒量：347 克（L码）

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