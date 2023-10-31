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      Jordan Flight 腰包采用简约设计，助你轻松出行。采用耐用 Cordura 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。拉链主袋内置网眼布口袋，附带钥匙挂扣，空间宽敞，方便收纳钥匙、钱包或其他随身物品。背面拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携背体验，打造百搭造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV2901-010

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