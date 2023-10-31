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      Jordan Flight

      速干中筒篮球袜（1 双）

      ¥89
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      浅宝石蓝/黑
      浅柠檬黄/黑
      英国卡其/黑
      翡翠绿/金属银
      黑/白色
      白色/黑

      Jordan Flight 速干中筒篮球袜（1 双）具备适合篮球运动的诸多优势，是日常篮球袜的理想之选。它舒适柔软，富有弹性，通过关键区域加厚针织设计，带来非凡缓震效果。导湿速干技术，帮助双足在运动过程中保持舒适。

      • 显示颜色： 浅宝石蓝/黑
      • 款式： SX5854-425

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