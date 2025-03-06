Jordan Flight 23

男子 T 恤

¥249

调色暗灰/健身红
黑/健身红

Jordan Flight 23 男子 T 恤将复刻风格的丝网印花与柔软棉料巧妙融合，缔造复古运动风格和舒适贴合表现。

  • 显示颜色： 调色暗灰/健身红
  • 款式： 615115-063

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