Jordan Flight Chicago
女子宽松短裤
14% 折让
大号设计， 宽松版型。 Jordan Flight Chicago 女子宽松短裤采用帆布面料，搭配腰部裤袢设计和毛边裤脚细节，塑就休闲外观。 菱形大口袋，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ0091-010
Jordan Flight Chicago
14% 折让
大号设计， 宽松版型。 Jordan Flight Chicago 女子宽松短裤采用帆布面料，搭配腰部裤袢设计和毛边裤脚细节，塑就休闲外观。 菱形大口袋，彰显经典 Jordan 风范。
产品细节
- 100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 拉链门襟搭配纽扣设计
- 裤袢设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ0091-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。