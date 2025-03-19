Jordan Flight Classic Fleece Crew

男子针织套头衫

¥369

调色暗灰/黑
熔化粉/热带青
热带青/熔化粉

Jordan Flight Classic Fleece Crew 男子针织套头衫采用柔软耐久面料，巧搭抓绒衬里和刺绣标志图案，缔造鲜明篮球造型之余，更带来温暖舒适的穿着体验。

  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： 619445-063

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