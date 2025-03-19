Jordan Flight Court

幼童运动鞋福来鞋

¥499

汲取历史灵感，铸就未来风范。Jordan Flight Court 幼童运动鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。皮革材料，塑就出众格调和耐穿性。刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。

  • 显示颜色： 白色/帆白/黑
  • 款式： HF3332-100

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