Jordan Flight Court
男子运动鞋福来鞋
¥799
汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 男子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。 采用皮革材质，塑就出众格调和耐穿性；结合织物拼接，塑就出色支撑性。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 白色/淡象牙白/浅骨色/亮橙色
- 款式： IM6665-181
Jordan Flight Court
¥799
汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 男子运动鞋混搭采撷自 AJ3、AJ4 和 AJ5 的多种元素，焕新演绎经典鞋款。 采用皮革材质，塑就出众格调和耐穿性；结合织物拼接，塑就出色支撑性。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和支撑力
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 鞋面鞋眼结合系带系统，有助稳固双足
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/淡象牙白/浅骨色/亮橙色
- 款式： IM6665-181
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。