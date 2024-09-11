Jordan Flight

Diamond 女子加绒短裤

¥449

帆白/传奇浅褐
黑/灰黑

衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 女子加绒短裤采用厚实加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，塑就舒适出众的日常佳选。宽松版型，营造舒适感受和充裕活动空间。

  • 显示颜色： 帆白/传奇浅褐
  • 款式： FV7057-133

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