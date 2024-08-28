Jordan Flight

Diamond 男子薄绒短裤

¥379
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黑
帆白

衣橱佳选单品舒适升级，强势回归。Jordan Flight Diamond 男子薄绒短裤采用厚实针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，塑就舒适出众的日常佳选。标准版型营造恰到好处的活动空间，令你在球场内外畅动自如。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7258-010

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