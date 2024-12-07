Jordan Flight

Dri-FIT 速干围脖

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无论是散步还是进行日常训练，Jordan Flight Dri-FIT 速干围脖皆可为你带来舒适体验。采用导湿速干面料，助你保持干爽。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FV5377-011

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