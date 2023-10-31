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      Jordan Flight Essential 大童T恤摩登演绎经典T恤。柔软针织棉料结合轻微落肩设计，营造休闲外观，罗纹圆领带来舒适穿着感受。可搭配人气 Jordan 裤装，呈现风格统一的造型，亦可搭配牛仔裤，打造趣味休闲外观，彰显品牌格调。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FQ0772-100

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