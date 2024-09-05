Jordan Flight Essential

男子 Oversize 风T恤

¥279
¥399
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微绿
传奇粉
Sky J 法国蓝
霜淡草绿

Jordan Flight Essential 男子 Oversize 风T恤采用超宽松版型，结合落肩衣袖，舒适非凡，时尚有型。胸部饰有简约 Jumpman Flight 梭织标签，塑就出众外观。

  • 显示颜色： 微绿
  • 款式： DZ0605-394

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