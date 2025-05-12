Jordan Flight Essentials
大童加绒圆领上衣
¥269¥46942% 折让
Jordan Flight Essentials 大童加绒圆领上衣采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，融蕴时尚与经典风范。 落肩设计，营造轻松穿着感。 可搭配 Jordan Flight Essentials 长裤，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。
- 显示颜色： 冰番石榴色
- 款式： HQ8252-838
Jordan Flight Essentials
¥269¥46942% 折让
Jordan Flight Essentials 大童加绒圆领上衣采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，融蕴时尚与经典风范。 落肩设计，营造轻松穿着感。 可搭配 Jordan Flight Essentials 长裤，呈现风格统一的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲外观。
产品细节
- 面布：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 冰番石榴色
- 款式： HQ8252-838
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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