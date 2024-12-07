Jordan Flight Essentials 幼童加绒长裤采用棉混纺加绒针织面料，表面质感顺滑，内里柔软加绒，缔造舒适穿着体验，与孩子的 Jordan 运动鞋相得益彰。 舒适弹性腰部结合匠心裤筒剪裁，令经典长裤呈现时尚新意。 可搭配 Jordan Flight Essentials 圆领上衣，呈现风格统一的造型；亦可搭配各款 Jordan 上衣，彰显休闲酷飒风范。

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