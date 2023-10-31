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      Jordan Flight Essentials

      幼童T恤和短裤套装

      ¥299
      ¥429
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      霜淡草绿
      黑

      Jordan Flight Essentials 幼童套装采用匠心设计，助力运动小将在比赛中彰显 Jumpman 风采。经典T恤采用柔软针织棉料结合休闲版型，触感顺滑；搭配罗纹圆领设计，缔造舒适自在的穿着感受。配套短裤采用柔软法式毛圈针织面料结合弹性腰部，令孩子在跑跳迈步之际畅享舒适贴合体验。短裤可内搭紧身裤，提升包覆效果。

      • 显示颜色： 霜淡草绿
      • 款式： FQ0779-321

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