Jordan Flight Essentials 85

男子水洗T恤

¥339
¥399
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想要一款别致的T恤？Jordan Flight Essentials 85 男子水洗T恤正是你的理想选择。其采用厚实棉料，垂坠挺括且舒适非凡；经过特殊水洗处理，呈现牛仔布般的自然褪色效果，令你彰显十足魅力。

  • 显示颜色： 浅雨露绿
  • 款式： FZ1915-368

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