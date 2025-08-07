 
Jordan Flight Essentials 85 男子T恤 - 碳素灰

Jordan Flight Essentials 85

男子T恤

基本款并不意味着简单无趣。Jordan Flight Essentials 85 男子T恤采用经典剪裁，搭配厚实棉料，垂坠挺括。正面梭织贴片增添精致格调，塑就日常穿搭的理想之选。瞧，基本款也可以时尚有型。


  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： FZ1913-091

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
