Jordan Flight Essentials 85
男子T恤
15% 折让
售罄：
此配色当前无货
基本款并不意味着简单无趣。Jordan Flight Essentials 85 男子T恤采用经典剪裁，搭配厚实棉料，垂坠挺括。正面梭织贴片增添精致格调，塑就日常穿搭的理想之选。瞧，基本款也可以时尚有型。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： FZ1913-091
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
