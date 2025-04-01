基本款并不意味着简单无趣。Jordan Flight Essentials 85 男子T恤采用经典剪裁，搭配厚实棉料，垂坠挺括。正面梭织贴片增添精致格调，塑就日常穿搭的理想之选。瞧，基本款也可以时尚有型。

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