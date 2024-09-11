Jordan Flight Essentials

男子 Oversize 风T恤

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Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤匠心采用舒适棉料，助你从容应对日常挑战。胸部饰有 Jumpman 梭织标签，彰显心中所爱。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DZ7314-100

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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