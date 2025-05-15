 

Jordan Flight Essentials

男子 Oversize 风T恤

¥399
黑/校园红/校园红
帆白/校园红/校园红
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Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用匠心设计，彰显复古风范。落肩设计结合超宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受；厚实棉料，富有结构感。


  • 显示颜色： 黑/校园红/校园红
  • 款式： HM7132-010

Jordan Flight Essentials

¥399

Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用匠心设计，彰显复古风范。落肩设计结合超宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受；厚实棉料，富有结构感。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/校园红/校园红
  • 款式： HM7132-010

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