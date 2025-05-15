Jordan Flight Essentials
男子 Oversize 风T恤
¥399
售罄：此配色当前无货
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用匠心设计，彰显复古风范。落肩设计结合超宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受；厚实棉料，富有结构感。
- 显示颜色： 黑/校园红/校园红
- 款式： HM7132-010
Jordan Flight Essentials
¥399
Jordan Flight Essentials 男子 Oversize 风T恤采用匠心设计，彰显复古风范。落肩设计结合超宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受；厚实棉料，富有结构感。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/校园红/校园红
- 款式： HM7132-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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