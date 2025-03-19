Jordan Flight Fleece

女子刺绣图案加绒套头连帽衫

¥439
¥699
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Jordan Flight Fleece 女子加绒套头连帽衫采用柔软加绒针织面料和宽松版型，塑就全新挚爱之选。风帽添加顺滑缎面衬里，提升舒适感。出众刺绣细节和经典 Jordan 风格元素，造就上佳之选。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7063-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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