Jordan Flight Fleece 女子加绒套头连帽衫采用柔软加绒针织面料和宽松版型，塑就全新挚爱之选。风帽添加顺滑缎面里料，让你搭出时尚造型。 经典 Jordan 风格元素等出众细节设计，造就上佳之选。

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