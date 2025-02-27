Jordan Flight Fleece

女子圆领运动衫

¥449
¥599
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Flight Fleece，随心穿搭不出错。 Jordan Flight Fleece 女子圆领运动衫采用法式毛圈面料，结合宽松版型，营造休闲舒适的穿着感受。 同色调品牌标签塑就精致外观，易于搭配。

  • 显示颜色： 调色桦树色
  • 款式： HJ1324-051

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