Jordan Flight Fleece

女子法式毛圈长裤

¥649

调色桦树色
黑

Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈长裤采用厚实法式毛圈面料，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，集多重优势于一身。

  • 显示颜色： 调色桦树色
  • 款式： IB7040-051

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