Jordan Flight Fleece
女子法式毛圈长裤
¥649
Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈长裤采用厚实法式毛圈面料，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，集多重优势于一身。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB7040-010
Jordan Flight Fleece
¥649
Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈长裤采用厚实法式毛圈面料，结合弹性腰部和宽松版型设计，塑就休闲舒适的佳选单品。 另采用开放式裤脚设计，集多重优势于一身。
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 腰部抽绳设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB7040-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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