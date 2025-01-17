Jordan Flight Fleece

女子短款连帽衫

¥629
¥699
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Jordan Flight Fleece 女子短款连帽衫采用柔软法式毛圈面料和缎面衬里风帽，搭配宽松版型和裁短毛边下摆，塑就前卫新颖造型。还有点睛之笔？风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。

  • 显示颜色： 校园红
  • 款式： HJ0146-636

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