Jordan Flight Fleece

女子针织短裤

¥289
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传奇中褐
黑

炫潮范，御酷暑。Jordan Flight Fleece 女子针织短裤采用法式毛圈面料，营造舒适感受，无论是与好友休闲放松还是参加户外活动，皆可助你轻松驾驭。

  • 显示颜色： 传奇中褐
  • 款式： FN5748-244

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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