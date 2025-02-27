Jordan Flight Fleece

女子针织连帽衫

¥489
¥649
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Jordan Flight Fleece 女子针织连帽衫采用柔软针织面料和宽松版型，巧搭套头设计和出众细节，将舒适感提升至新境界。 还有点睛之笔？ 风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。

  • 显示颜色： 调色桦树色
  • 款式： HJ1312-051

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