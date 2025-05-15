 

Jordan Flight Fleece

男子薄绒圆领运动衫

¥489¥64924% 折让

Jordan Flight Fleece 男子薄绒圆领运动衫经焕新演绎，舒适升级。此款运动衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合传统版型，彰显经典风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： FV7260-010

Jordan Flight Fleece

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Jordan Flight Fleece 男子薄绒圆领运动衫经焕新演绎，舒适升级。此款运动衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合传统版型，彰显经典风范。

产品细节

  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 领口、袖口和下摆采用罗纹设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7260-010

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